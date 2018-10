Ranghohe Gespräche zwischen Nordkorea und USA finden voraussichtlich nächste Woche statt

Photo : YONHAP News

Gespräche zwischen US-Außenminister Mike Pompeo und seinem nordkoreanischen Ansprechpartner werden offenbar unmittelbar nach den Zwischenwahlen in den USA am 6. November stattfinden.Wie am Montag bekannt wurde, seien die Meinungen dahingehend abgestimmt worden, dass die Gespräche auf hochrangiger Ebene später in der zweiten Novemberwoche abgehalten würden.Pompeo sagte am 19. Oktober, er sei sehr zuversichtlich, dass er etwa in zehn Tagen ein hochrangiges Treffen mit seinem nordkoreanischen Ansprechpartner haben werde.Es wird erwartet, dass ein solches Treffen einen Durchbruch in den Verhandlungen zwischen Pjöngjang und Washington herbeiführen und die Vorbereitungen für ein zweites Gipfeltreffen in Schwung bringen wird.Eine südkoreanische diplomatische Quelle, die mit der Situation zwischen Nordkorea und den USA vertraut ist, sagte, ihres Wissens hätten Washington und Pjöngjang eine vorläufige Einigung über den Zeitplan für das hochrangige Treffen erzielt. Der Tagungsort werde wahrscheinlich der Ostteil der USA sein.