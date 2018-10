Anlagen für erneuerbare Energien werden in Saemangeum errichtet

Photo : YONHAP News

In Saemangeum, einem durch die Trockenlegung gewonnen Gebiet im Südwesten Koreas, werden Anlagen für erneuerbare Energien gebaut.Die Behörde für Entwicklung und Investitionen in Saemangeum veranstaltet am Dienstag in Gunsan in der Provinz Nord-Jeolla eine Zeremonie in Anwesenheit von Präsident Moon Jae-in, um Visionen für erneuerbare Energien zu verkünden.Dabei wird die Regierung einen Plan für die Errichtung eines Photovoltaik- und Windkraftkomplexes in Saemangeum vorlegen, dessen Gesamtleistung vier Gigawatt betragen wird. Hierfür will die Regierung 569 Milliarden Won (498 Millionen Dollar) aus ihrer Kasse und zehn Billionen Won (8,7 Milliarden Dollar) aus dem privaten Sektor einsetzen.Nach dem Plan werden Photovoltaik-Anlagen mit 2,8 GW Leistung sowie Wind- und Brennstoffzellenanlagen jeweils mit 0,1 GW Leistung auf dem gewonnenen Land errichtet.Außerhalb des Saemangeum-Damms wird ein Offshore-Windpark mit 1,0 GW Leistung gebaut.