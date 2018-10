Erster Frost in Seoul in diesem Herbst gemeldet

Photo : YONHAP News

In Seoul ist der erste Frost in diesem Herbst gemeldet worden.In den meisten Gebieten des Landes sanken heute die Temperaturen auf den tiefsten Stand in diesem Herbst. In Seoul sei die Temperatur am frühen Morgen bis auf 0,7 Grad gesunken.In den Bergen war es noch kälter. Auf dem Seorak-Berg in der Gangwon-Provinz sank die Temperatur am Morgen auf minus 4,5 Grad.Laut dem Wetteramt bleibt es zunächst kalt. In den kommenden Tagen würden die Temperaturen drei bis sieben Grad unter dem Schnitt der vergangenen Jahre liegen.