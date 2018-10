Präsident Moon plant für Wirtschaftsförderung Besuch in den Provinzen

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in will die Provinzen besuchen, um die dortige Wirtschaft anzuschieben.Sein Sprecher Kim Eui-kyeom teilte am Dienstag mit, dass Besuche in den Provinzen Nord-Jeolla sowie Nord- und Süd-Gyeongsang geplant seien.Moon hatte seine Besuche in den Regionen am Dienstag in Gunsan in der Nord-Jeolla-Provinz begonnen. Dort machte er den Plan bekannt, ein Cluster für erneuerbare Energien im Gebiet Saemangeum zu schaffen. Der Energiepark auf der durch Landgewinnung entstandenen Fläche soll bis 2022 fertiggestellt werden.