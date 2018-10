Wissenschaft Regierung will in Entwicklung von Luft- und Raumfahrttechnologie massiv investieren

Die Regierung und der private Sektor wollen zusammen in die Entwicklung der Luft- und Raumfahrttechnologie, darunter solche für Drohnen und persönliche Luftfahrzeuge, massiv investieren.



Das Ministerium für Handel, Industrie und Energie gab bei einer öffentlichen Anhörung am Dienstag in Seoul ein entsprechendes Vorhaben bekannt.



Demnach will das Ministerium von 2020 bis 2029 insgesamt 500 Milliarden Won (knapp 440 Millionen Dollar) in die Entwicklung von Schlüsseltechnologien auf dem Gebiet stecken. 350 Milliarden Won sollen aus der Staatskasse und 150 Milliarden Won aus dem Zivilsektor fließen.



Das Ministerium hat in den letzten acht Monaten durch Untersuchungen über technologischen Bedarf und Diskussionen mit Experten 267 Arten neuer Technologien in der Luft- und Raumfahrt ermittelt und Entwicklungsstrategien ausgearbeitet.