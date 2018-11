Japans Premier Abe kritisiert Gerichtsurteil in Südkorea zu Zwangsarbeitern

Photo : YONHAP News

Japans Ministerpräsident Shinzo Abe hat das jüngste Gerichtsurteil in Südkorea zu Zwangsarbeitern im Zweiten Weltkrieg kritisiert.Japan sei hinsichtlich den koreanischen Opfern von Zwangsarbeit im Krieg seiner Verantwortung bereits gerecht geworden.Das sagte der Regierungschef am Dienstag in einer Rede vor dem Parlament. Er wiederholte die seit langem vertretene Position seines Landes, nach der mit dem Abkommen zur Normalisierung der Beziehungen von 1965 alle Fragen betreffend eine Entschädigung der Opfer geklärt worden seien.Der Oberste Gerichtshof in Südkorea hatte am Dienstag geurteilt, dass die koreanischen Zwangsarbeiter Anspruch auf eine Entschädigung hätten.Auch Japans Außenminister Taro Kono kritisierte das Urteil. Die Entscheidung könne niemals akzeptiert werden. Das südkoreanische Gericht habe die rechtliche Grundlage der freundschaftlichen Beziehungen zwischen beiden Staaten umgestoßen, mahnte der Chefdiplomat.