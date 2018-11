Roman von Shin Kyung-sook wird als Fernsehserie in USA verfilmt

Photo : YONHAP News

Der koreanische Bestseller-Roman "Please Look After Mom“ von Romanautorin Shin Kyung-sook wird voraussichtlich in den USA als Fernsehserie verfilmt.Shins Agentur teilte mit, jüngst einen Lizenzvertrag mit der Fernsehproduktionsfirma Blue Jar Pictures geschlossen zu haben.Es sei das erste Mal, das ein südkoreanisches Literaturwerk als Original für ein US-Fernsehdrama exportiert worden sei, hieß es. Details der Produktion seien noch nicht festgelegt worden.„Please Look After Mom“ wurde 2008 veröffentlicht und verkaufte sich in Südkorea über 2,1 Millionen Mal.