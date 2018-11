Innerkoreanisches Nordkorea verschließt anscheinend Küstengeschütze

Nordkorea hat anscheinend Küstengeschütze an der Westküste verschlossen.



Mehrere Quellen der Streitkräfte Südkoreas und der USA teilten mit, dass am Dienstag Anzeichen beobachtet worden seien, dass Nordkorea Küstengeschütze in der Umgebung einer vereinbarten Pufferzone im Westmeer verschließe.



Zunächst seien mehrere Dutzend Küstengeschütze, die eine direkte Bedrohung für die südkoreanischen Nordwest-Inseln und deren Küsten darstellten, verschlossen worden, hieß es.



Nordkorea soll laut dem im September unterzeichneten innerkoreanischen Militärabkommen ab 1. November seine Küstenartillerie verschließen und nicht mit Geschützen an der Küste und im Binnenland der Provinz Hwanghae in die Pufferzone schießen.