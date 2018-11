Südkoreanische Opfer von Sexsklaverei im Krieg fordern von Japan verantwortungsvolles Handeln

Photo : YONHAP News

Südkoreanische Opfer der Sexsklaverei im Krieg haben von Japan ein verantwortungsvolles Handeln gefordert.Während der wöchentlichen Kundgebung vor der japanischen Botschaft in Seoul am Mittwoch, bezog sich der Koreanische Rat für Gerechtigkeit und die Erinnerung an die vom Militär verantwortete Sexsklaverei an ein Gerichtsurteil vom Dienstag.Der Oberste Gerichtshof hatte geurteilt, dass den ehemaligen Zwangsarbeitern eine Entschädigung zustehe.Yoon Mee-hyang, die Leiterin der Bürgerorganisation, empfahl der japanischen Regierung, sich der Verantwortung in der Frage voll bewusst zu sein. Die Opfer seien über 70 Jahre lang mit ihren Schmerzen zurückgelassen worden. Japan solle auf das Gerichtsurteil reagieren, hieß es weiter.