Der amtierende KBS-Präsident Yang Sung-dong bleibt im Amt.Der Vorstand beschloss am Mittwoch nach der Prüfung Yangs und von zwei weiteren Kandidaten, dass der amtierende Präsident weitermachen soll.Yangs dreijährige Amtszeit beginnt am 24. November, nachdem die Personalie vom Parlament und Staatspräsident Moon Jae-in gebilligt wurde.Der frühere Redakteur hatte im April die Leitung der größten Rundfunkanstalt des Landes übernommen. Zunächst wurde er für die verbleibende Amtszeit des entlassenen Vorgängers Ko Dae-young eingesetzt.Yang erklärte nach der Entscheidung über seinen Verbleib an der Spitze des Senders, dass er dankbar sei aber auch große Verantwortung spüre. Er wolle sein Bestes geben, um die Krise der öffentlichen Rundfunkanstalten zu überwinden und das Vertrauen der Öffentlichkeit zu gewinnen. Auch wolle er die Konkurrenzfähigkeit des Senders auf der Grundlage von Führungskraft, Innovation und Integration verstärken.