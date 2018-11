Hyundai Asan plant zu Jubiläum von Tourismus-Programm Besuch in Nordkorea

Photo : YONHAP News

Hyundai Asan, Anbieter der Reisen ins nordkoreanische Geumgang-Gebirge, will zum Jubiläum des Tourismus-Programms Vertreter nach Nordkorea schicken.Das zurzeit unterbrochene Projekt wurde vor 20 Jahren gestartet.Hyundai Asan teilte am Mittwoch mit, um die Genehmigung für Diskussionen mit Nordkorea über eine Jubiläumsveranstaltung gebeten zu haben. Die Kontakte sollen im innerkoreanischen Verbindungsbüro zustande kommen.Laut den Planungen will die Vorsitzende der Hyundai-Gruppe Hyun Jeong-eun am 18. November an einer Jubiläumsfeier in dem nordkoreanischen Erholungsgebiet teilnehmen.Dabei würde laut Spekulationen möglicherweise auch über eine Wiederaufnahme des Projekts gesprochen werden.In der Gemeinsamen Erklärung von Pjöngjang, die beim Korea-Gipfel im September unterzeichnet worden war, vereinbarten beide Seiten, zunächst den Kaesong-Industriepark und die Reisen zum Geumgang-Gebirge zu normalisieren, sollten die Bedingungen hierfür vorliegen.