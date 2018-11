Südkorea und USA einig über weitere Stationierung von US-Truppen

Photo : YONHAP News

Südkorea und die USA haben sich geeinigt, auch nach dem Transfer der Befehlsgewalt in Kriegszeiten an Seoul die US-Truppen weiter in Südkorea zu stationieren.Entsprechende Richtlinien zur gemeinsamen Verteidigung nach dem Transfer der Befehlsgewalt gaben beide Seiten bei ihrer 50. Sicherheitskonsultation (SCM) bekannt.Das gemeinsame Kommando Südkoreas und der USA werde ebenfalls fortbestehen. Die Leitung würden die südkoreanischen Streitkräfte übernehmen, hieß es. Derzeit ist ein US-General der Kommandeur und ein südkoreanischer General der Vizekommandeur.Das südkoreanische Verteidigungsministerium teilte mit, dass die Richtlinien dazu dienen würden, die Besorgnis über eine eventuelle Schwächung der südkoreanisch-US-amerikanischen Allianz zu zerstreuen.US-Verteidigungsminister James Mattis bekräftigte die Zusage, das derzeitige Niveau der US-Truppenstärke in Südkorea aufrechtzuerhalten.Beide Seiten werden außerdem nach der Überprüfung auf Arbeitsebene bis Ende November entscheiden, ob geplante große gemeinsame Manöver abgehalten werden.