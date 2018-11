Pompeo will nächste Woche nordkoreanischen Ansprechpartner treffen

Photo : YONHAP News

Hochrangige Gespräche zwischen Nordkorea und den USA werden anscheinend in der kommenden Woche stattfinden.US-Außenminister Mike Pompeo sagte in einem Medieninterview am Mittwoch (Ortszeit), er werde nächste Woche seinen nordkoreanischen Ansprechpartner treffen. Beide Seiten würden über eine internationale Inspektion nordkoreanischer Atom- und Raketenanlagen diskutieren.Pompeo sagte nicht, wo das Treffen stattfinden wird und wer sein nordkoreanisches Gegenüber sein wird.Es wird erwartet, dass Pompeo nach den Zwischenwahlen am 6. November in New York mit Kim Yong-chol, dem Vizevorsitzenden der Arbeiterpartei, zusammenkommt.Zum zweiten Nordkorea-USA-Gipfel äußerte Pompeo, er hoffe, dass das Treffen zu Jahresanfang abgehalten werde.