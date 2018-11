Wirtschaft Südkorea bittet Türkei um Ausnahme von Schutzmaßnahmen gegen Stahlimporte

Südkorea hat die Türkei um eine Ausnahme für einheimische Produkte bei ihren Schutzmaßnahmen gegen Stahlimporte gebeten.



Eine gemeinsame Delegation der Regierung und des Zivilsektors habe bei einer öffentlichen Anhörung in Ankara am Mittwoch (Ortszeit) zu den Maßnahmen die entsprechende Bitte unterbreitet, teilte die Regierung mit.



Die Delegation wies darauf hin, dass die Safeguard-Maßnahmen der Türkei die von der Welthandelsorganisation festgelegten Bedingungen hierfür nicht erfüllten, darunter ein drohender drastischer Importzuwachs. Die Maßnahmen hätten eher zu einem Preisanstieg bei Stahlprodukten in der Türkei geführt und den relevanten Industrien Schaden bereitet.



Die Türkei führte am 17. Oktober vorläufig 25-prozentige Zölle auf Stahlimporte ein, die 100 Prozent des durchschnittlichen Importvolumens in den letzten drei Jahren übertreffen. Davon sind fünf Stahlprodukte aus Südkorea betroffen. Grund für die Maßnahme ist die Besorgnis, dass die von den USA und der Europäischen Union eingeführten Stahlzölle zu einem Anstieg der Einfuhren in die Türkei führen könnte. Die Maßnahme gilt 200 Tage, die Türkei kann die Dauer um sechs Monate verlängern.