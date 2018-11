Weltbank-Studie: Südkorea auf Platz fünf bei Unternehmensumfeld

Photo : YONHAP News

Südkorea hat in der jährlichen Rangliste der Weltbank zum Geschäftsumfeld auf Platz fünf rangiert.Laut dem Finanzministerium belegte Südkorea in dem Bericht der Weltbank „Doing Business 2019“ Platz fünf unter 190 Ländern. Südkorea befindet sich seit 2014 stets unter den ersten Fünf.Unter den G20-Ländern rangierte Südkorea an der Spitze und auf Platz drei unter den OECD-Mitgliedern.Spitzenreiter ist Neuseeland, gefolgt von Singapur, Dänemark und Hongkong. Die USA lagen an achter Stelle, Japan an 39., und China an 46.Das Finanzministerium teilte mit, weiter ein gesundes Umfeld für Unternehmensgründungen schaffen und die Regulierungsreform kräftiger vorantreiben zu wollen.