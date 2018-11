Innerkoreanisches Menschenrechtsresolution zu Nordkorea UN-Ausschuss vorgelegt

Eine neue Resolution zur Verurteilung der Menschenrechtssituation in Nordkorea ist dem zuständigen UN-Ausschuss vorgelegt worden.



Laut einer Informationsquelle bei den Vereinten Nationen wurde der Resolutionsentwurf am Mittwoch (Ortszeit) dem Dritten Ausschuss der UN-Generalversammlung eingereicht.



Auch dieses Jahr arbeiteten die Vertretungen der EU und Japans den Entwurf mit Rücksicht auf die Meinungen von Mitgliedsländern aus. Wie verlautete, würden darin die langjährigen und laufenden systematischen, weit verbreiteten und schwerwiegenden Menschenrechtsverstöße in Nordkorea angeprangert und gefordert, die Lage zu verbessern.



Der Dritte Ausschuss hat vor, die Resolution Mitte November anzunehmen. Danach wird die Resolution im Dezember bei der Generalversammlung zur Abstimmung gebracht.



Sollte die Resolution angenommen werden, würde die UN-Generalversammlung seit 2005 das 14. Jahr in Folge eine Menschenrechtsresolution zu Nordkorea verabschieden.