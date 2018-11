US-Musikmagazin lobt Pianisten Cho Seong-jin

Photo : YONHAP News

Der koreanische Pianist Cho Seong-jin erregt große Aufmerksamkeit unter US-amerikanischen Fans der klassischen Musik und Medien.Cho begann Mitte Oktober eine Konzerttournee in den USA und trat am 26. Oktober erstmals in Chicago auf.„Chicago Classical Review“, ein Magazin für die klassische Musik, analysierte danach in einem Artikel den Gewinner des Chopin-Wettbewerbs 2015 und sein Spiel.Wegen Chos Beliebtheit habe die Konzerthalle an eine Veranstaltungsstätte in Hollywood erinnert. Cho verfügte über Techniken von Weltklasse und habe makellos gespielt, lobte das Magazin.