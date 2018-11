Oberstes Gericht urteilt über Wehrdienstverweigerer aus Gewissensgründen

Photo : YONHAP News

Der Oberste Gerichtshof entscheidet am Donnerstag, ob ein Wehrdienstverweigerer aus Gewissensgründen wegen der Verletzung des Wehrdienstgesetzes bestraft werden soll.Die Urteilsverkündung über einen Zeugen Jehovas mit Nachnamen Oh beginnt um 11 Uhr. Oh wurde zum Wehrdienst einberufen, weigerte sich jedoch aufgrund seines Glaubens, diesen anzutreten.In erster und zweiter Instanz wurde er zu 18 Monaten Haft verurteilt.Das Oberste Gericht traf zwei Jahre lang keine Entscheidung und übergab am 18. Juni den Fall dem Richterkollegium aus dem Chef des Gerichtshofs und zwölf Richtern.