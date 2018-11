Trump hatte nach eigenen Angaben gutes Gespräch mit Xi Jinping über Handel und Nordkorea

Photo : YONHAP News

US-Präsident Donald Trump hatte nach eigenen Angaben ein gutes Gespräch mit seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping über Handelsfragen und Nordkorea.Beide hatten am Donnerstag am Telefon miteinander gesprochen.Auf Twitter schrieb Trump, er habe ein langes und gutes Gespräch mit Präsident Xi geführt. Sie hätten über viele Themen gesprochen, mit einem Schwerpunkt auf Handelsfragen.Es seien Treffen am Rande des G20 in Argentinien vereinbart worden, auch über Nordkorea habe man gute Diskussionen gehabt.Chinas staatliche Nachrichtenagentur Xinhua meldete, dass Xi gegenüber Trump die Hoffnung geäußert habe, gemeinsam mit den USA die Bemühungen um die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel zügiger voranbringen zu können. China wolle in dem Prozess weiterhin eine konstruktive Rolle spielen.Ein Spitzentreffen zwischen Trump und Xi wurde für den 29. November am Rande des G20-Gipfels anberaumt.