Südkoreanische Delegation bricht für Gespräche über Sportfragen nach Kaesong auf

Photo : YONHAP News

Eine südkoreanische Delegation ist zu Gesprächen über Sportfragen ins nordkoreanische Kaesong abgereist.Der stellvertretende Minister für Kultur, Sport und Tourismus Roh Tae-kang sagte Reportern vor der Abreise, die Gespräche würden für den Sportaustausch Epoche machend sein.Laut dem südkoreanischen Verhandlungsführer werde über eine gemeinsame Teilnahme an den Olympischen Sommerspielen 2020 in Tokio und eine gemeinsame Bewerbung um die Austragung der Sommerspiele 2032 gesprochen. Er wolle ruhig verhandeln und bedeutsame Ergebnisse erzielen, fügte der Vizeminister hinzu.Die Bewerbung für die Olympischen Sommerspiele 2032 und Teilnahme mit gemeinsamen Mannschaften bei den kommenden Spielen in Tokio zählt zu den Einigungen beim dritten Gipfel zwischen Präsident Moon Jae-in und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un.