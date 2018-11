China hofft auf baldiges Ergebnis von Dialog mit Nordkorea

Photo : YONHAP News

Ein chinesischer Diplomat hat die Hoffnung zum Ausdruck gebracht, dass der innerkoreanische Dialog und der Dialog zwischen Nordkorea und den USA in baldiger Zeit Ergebnisse hervorbringen werden.Die entsprechende Äußerung machte der chinesische Botschafter bei den Vereinten Nationen, Ma Zhaoxu, auf einer Pressekonferenz am Donnerstag (Ortszeit). Er übernahm im November den Vorsitz des UN-Sicherheitsrats.Ma sagte, dass man beständige Gespräche zwischen Süd- und Nordkorea sowie zwischen Nordkorea und den USA zur Lösung der Frage der koreanischen Halbinsel begrüße.Bezüglich einer Lockerung der Sanktionen gegen Nordkorea äußerte er, dass in Resolutionen des Weltsicherheitsrats Bestimmungen über eine Sanktionslockerung vorgesehen seien. Man müsse den Stand der Verbesserung der Beziehungen Nordkoreas mit Südkorea und den USA und die von Pjöngjang für die Denuklearisierung getroffenen Maßnahmen berücksichtigen.Der Dritte Ausschuss der UN-Generalversammlung wird Mitte November eine Menschenrechtsresolution zu Nordkorea annehmen. Am 21. November ist eine Berichterstattung des für Nordkorea-Sanktionen zuständigen Komitees vor dem Sicherheitsrat geplant.