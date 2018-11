Expo für Zukunftsautos in Daegu eröffnet

Photo : KBS News

Die größte Messe für Zukunftsautos in Südkorea ist am Donnerstag in Daegu eröffnet worden.Daegu strebt an, eine führende Stadt auf dem Gebiet von Zukunftsautos zu werden. Die Expo soll dazu dienen, eine Entwicklungsrichtung der mit Fahrzeugen zusammenhängenden Industrien in Daegu und eine Gelegenheit für den Vorstoß in den Weltmarkt ausfindig zu machen.An der Messe bis Sonntag nehmen über 240 Unternehmen aus dem In- und Ausland teil, darunter Tesla, Mercedes-Benz und Hyundai-Kia.Präsentiert werden neueste Modelle und Technologien von Zukunftsautos wie Elektroautos und selbst fahrenden Fahrzeugen. Es finden auch Exportberatungen statt.