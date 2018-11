Photo : YONHAP News

Die südkoreanischen Luftstreitkräfte werden bald ihr erstes Tankflugzeug erhalten.Das erste Tankflugzeug der Luftwaffe werde am 12. November in Südkorea eintreffen, teilte ein Militärvertreter mit.Es handelt sich um das Modell A330 MRTT des Unternehmens Airbus. Die Luftwaffe will im kommenden Jahr drei weitere Tankflugzeuge einführen.Nach der Indienststellung des Tankflugzeuges können Kampfjets der Luftwaffe mindestens eine Stunde länger in der Luft im Einsatz sein.