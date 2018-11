UN-Ausschuss verabschiedet Resolutionen zur Forderung nach Nordkoreas Atomverzicht

Photo : YONHAP News

Ein für Abrüstung zuständiger UN-Ausschuss hat drei Resolutionen verabschiedet, in denen Nordkorea zum Verzicht auf seine Atomwaffen und Atomprogramme aufgefordert wird.Der Erste Ausschuss der UN-Generalversammlung nahm am Donnerstag (Ortszeit) in New York eine Resolution zur Forderung nach einer baldigen Ratifizierung des Kernwaffenteststopp-Vertrags an.In dem von Australien initiierten Entwurf werden sechs Atomtests, die Nordkorea seit 2006 unternahm und mit denen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats verletzt wurden, aufs Schärfste verurteilt. Nordkorea wird zu einer vollständigen, überprüfbaren und unwiderruflichen Denuklearisierung aufgefordert.Eine von Japan eingebrachte Resolution, in der eine gemeinsame Aktion für die vollständige Abschaffung von Atomwaffen verlangt wird, sowie eine Resolution für eine atomwaffenfreie Welt wurden ebenfalls verabschiedet.Südkorea stimmte für die Resolution zur Forderung nach der Ratifizierung des Kernwaffenteststopp-Vertrags, enthielt sich bei den beiden weiteren Resolutionen jedoch der Stimme.