Südkoreas Schiffbauer erobern voraussichtlich Spitzenposition bei Auftragsvolumen zurück

Photo : YONHAP News

Südkoreas Schiffbauer werden dieses Jahr voraussichtlich bei den Auftragseingängen erstmals seit sieben Jahren China von der Spitzenposition verdrängen.Drei koreanische Schiffbauer erhielten Aufträge für 39 von insgesamt 44 weltweit bestellten LNG-Schiffen. Die Zahl der in Auftrag gegebenen LNG-Schiffe stieg von 17 im vergangenen Jahr auf 44 im laufenden Jahr.Dank der Erholungstendenz erreichte Südkoreas Anteil am Auftragsvolumen in der Welt 45 Prozent. Sollte der Trend anhalten, wird Südkorea erstmals seit 2011 die Spitzenposition zurückerobern.