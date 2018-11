Regierung will Zielpreis für Reis anheben

Photo : YONHAP News

Die Regierung will den Zielpreis für Reis anheben.Die Regierung reichte der Nationalversammlung einen Antrag ein, dass der Zielpreis um 192 Won auf 188.192 Won pro 80 Kilogramm Reis angehoben wird.Den Zielpreis für Reis legt die Regierung alle fünf Jahre fest, hierfür muss eine Zustimmung des Parlaments eingeholt werden.Der Großhandelspreis liegt derzeit bei 193.000 Won pro 80 Kilogramm. Dies entspricht einer Teuerung von 30 Prozent im Vorjahresvergleich. Die Regierung meint, dass der Preis letztes Jahr sehr niedrig gewesen sei, was den Eindruck erweckt habe, dass der Reispreis dieses Jahr in die Höhe geschnellt sei. Der aktuelle Zielpreis betrage 188.000 Won und weiche kaum vom Großhandelspreis ab.