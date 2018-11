Notenbankchef: Jüngster Kursverfall an Börse anders als frühere finanzielle Schwankungen

Photo : YONHAP News

Nach Worten des Chefs der Zentralbank unterscheidet sich der jüngste Kursverfall an der koreanischen Börse von früheren Schwankungen.Trotz des Kursverfalls seien die Marktzinsen stabil geblieben und die Wechselkursschwankungen seien begrenzt gewesen, sagte Notenbankchef Lee Ju-yeol bei einer Sitzung mit den Chefs von neun Geschäftsbanken am Freitag. Sie diskutierten über die Entwicklungen am Markt einschließlich des jüngsten Kurseinbruchs an der Börse.Die Position teilte er in Bezug auf besorgte Stimmen mit. Der Kursverfall an der Börse in letzter Zeit sei ein gemeinsames Phänomen an den Aktienmärkten weltweit als Folge der gestiegenen externen Risiken gewesen. Trotzdem gebe es besorgte Stimmen, die den Kurseinbruch mit früheren Unruhen am Finanzmarkt in Verbindung bringen, da in Südkorea ein stärkerer Einbruch als in führenden Ländern verbucht worden sei und Ausländer viel Kapital abgezogen hätten, sagte er.