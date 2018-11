Geheimdienst prüft mit 3D-Programm Gesundheitszustand von Nordkoreas Machthaber

Photo : YONHAP News

Südkoreas Geheimdienst untersucht nach eigenen Angaben den Gesundheitszustand von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un mit Hilfe eines 3D-Programms.In einer Anhörung vor dem Geheimdienstausschuss des Parlaments erklärte ein Beamter der Behörde, dass Software zur Anwendung komme, mit der ein menschlicher Körper gescannt und analysiert werden könne. In der Sitzung wurde die Anwendung der Technik vor Abgeordneten demonstriert.Auch würde eine Bodenprobe untersucht, die unmittelbar nach der Schließung von Nordkoreas Atomtestgelände in Punggye-ri am 24. Mai entnommen worden sei. Mit der Analyse der Probe seien Experten von außerhalb beauftragt worden, wurde den Parlamentariern erläutert.Nordkorea hatte in Punggye-ri seine sechs Atomversuche durchgeführt. Die Anlage war im Mai zerstört worden, um die Entschlossenheit für die Denuklearisierung zu unterstreichen.