Politik Stabschef im Präsidialamt trifft hohen Vertreter der Vereinigten Arabischen Emirate

Der Stabschef im Präsidialamt Im Jong-seok hat einen hohen Vertreter aus den Vereinigten Arabischen Emiraten getroffen.



Im sprach bei einem Mittagessen in Seoul mit Khaldoon Al Mubarak, dem Vorsitzenden der für strategische politische Beratung des Exekutivrats zuständigen Behörde Executive Affairs Authority.



Beide sprachen laut Berichten über einen Besuch von Kronprinz Mohammed bin Zayed Al Nahyan in Südkorea und weitere bilaterale Angelegenheiten.



Laut Spekulationen soll auch ein Vorvertrag, der zur Zeit der Regierung von Lee Myung-bak geschlossen worden war, ein Thema gewesen sein. Der Sprecher des Präsidialamtes Kim Eui-kyeon wies entsprechende Spekulationen jedoch am Mittwoch zurück.