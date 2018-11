Koreas wollen IOC Absicht für gemeinsame Bewerbung für Sommerolympiade 2032 mitteilen

Photo : YONHAP News

Süd- und Nordkorea wollen dem Internationalen Olympischen Komitee IOC ihre Absicht für die gemeinsame Bewerbung für die Austragung der Olympischen Sommerspiele 2032 mitteilen.Darauf einigten sich die beiden Teilstaaten am heutigen Freitag bei ihren Gesprächen über Sportfragen im nordkoreanischen Kaesong.Hierfür soll bald ein offizielles Schreiben an das IOC geschickt werden. Beide Koreas vereinbarten zudem, für die Teilnahme an internationalen Sportveranstaltungen einschließlich der Sommerolympiade in Tokio 2020 gemeinsame Teams zu bilden.Die Bewerbung für die Olympischen Sommerspiele 2032 und Teilnahme mit gemeinsamen Mannschaften bei den kommenden Spielen zählt zu den Einigungen beim dritten Gipfel zwischen Präsident Moon Jae-in und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un.