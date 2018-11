Innerkoreanisches Koreas zeigen gemeinsame Taekwondo-Künste in Pjöngjang

Zwei Taekwondo-Teams aus Süd- und Nordkorea haben in Pjöngjang gemeinsam ihre Kampfkünste demonstriert.



Die Mitglieder des südkoreanischen Welt-Taekwondo-Verbands (WT) und ihr Gegenüber von der Internationalen Taekwondo-Föderation aus Nordkorea traten bei dem Schaukampf am Freitag vor 2300 Zuschauern in der Taekwondo-Halle auf.



Die Veranstaltung war Teil der Bemühungen beider Länder, den Austausch in allen möglichen Bereichen einschließlich des Sports zu fördern.



Bereits im April war ein WT-Team zu ähnlichen Zwecken in der nordkoreanischen Hauptstadt.



Die südkoreanische Delegation mit 49 Mitgliedern wollte am Samstag nach Südkorea zurückkehren.