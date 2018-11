Südkorea und Spanien wollen wissenschaftliche Beziehungen vertiefen

Photo : YONHAP News

Südkorea und Spanien wollen ihre Beziehungen in den Bereichen Wissenschaft und Technologie verstärken.Beim sechsten Treffen des gemeinsamen Wirtschaftskomitees in Seoul berieten sich beide Seiten am Freitag auch über die Zusammenarbeit bei Infrastruktur-Projekten und in der Luftfahrt.Nach Angaben des Außenministeriums in Seoul gab es zudem eine Einigung, den Technik-Austausch für innovatives Wachstum und die Kooperation bei den erneuerbaren Energien zu fördern.Südkorea rief die Regierung in Madrid auf, die geplante Wiedereinrichtung eines Generalkonsulats in Barcelona zu unterstützen.