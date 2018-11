Vereinigte Arabische Emirate äußern Unterstützung innerkoreanische Annäherung

Photo : YONHAP News

Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) haben nach Angaben des Außenministeriums in Seoul ihre Unterstützung für den Prozess der Annäherung zwischen beiden koreanischen Staaten bekräftigt.Südkoreas Außenminnisterin Kang Kyung-wha habe den Vorsitzenden der Behörde für Exekutiv-Angelegenheiten in Abu Dhabi, Khaldoon Al Mubarak, bei einem Treffen in Seoul am Freitag über die Fortschritte bei den Bemühungen für einen dauerhaften Frieden auf der koreanischen Halbinsel und die Verhandlungen Nordkoreas mit den USA unterrichtet, hieß es.Dabei habe Al Mubarak betont, dass sein Land die Entwicklungen auf der Halbinsel unterstütze.Bei dem Gespräch in Seoul ging es den Angaben zufolge auch um den bilateralen Austausch von hochrangigen Regierungsbeamten und die Zusammenarbeit bei Angelegenheiten von beiderseitigem Interesse und internationalen Fragen.