Trump sieht Nordkoreas Einladung von Inspekteuren als Fortschritt

US-Präsident Donald Trump hat sich zu den Aussichten für eine atomare Abrüstung durch Nordkorea optimistisch geäußert.Bei einer Wahlkampfrede in Missouri am Donnerstag hob Trump in diesem Zusammenhang die Bereitschaft Nordkoreas hervor, internationale Inspekteure zu seinen Atom- und Raketenstartanlagen zuzulassen.Für zahlreiche Menschen sei es eine Überraschung gewesen, in den Zeitungen zu lesen, dass Nordkorea nichts dagegen habe, Experten zuzulassen und die Standorte zu überprüfen."Wir sind gut dabei", sagte Trump. Es gebe eine Reihe von Gesten des guten Willens vonseiten Nordkoreas, wie zum Beispiel die Übergabe von zuvor inhaftierten US-Bürgern und von Gebeinen gefallener amerikanischer Soldaten des Korea-Kriegs von 1950 bis 1953.