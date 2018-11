Südkoreanischer Schauspieler Shin Sung-il stirbt mit 81 Jahren

Photo : YONHAP News

Der bekannte südkoreanische Schauspieler Shin Sung-il ist tot.Er erlag am Sonntag im Alter von 81 Jahren einem Lungenkrebs-Leiden.Wie die Vereinigung Koreanischer Schauspieler mitteilte, sei der Ehrenvorsitzende ihres Vorstands am Sonntag um 2.30 Uhr verstorben. Im Juni letzten Jahres wurde bei ihm Lungenkrebs im dritten Stadium entdeckt.Shin zählte in den 1960er und -70er Jahren zu den bekanntesten Vertretern seines Fachs in Südkorea. Er debütierte 1960 vor der Kamera und wirkte in über 520 Filmen mit, darunter "The Barefooted Young" und "Keep Silent When Leaving."Shin hinterlässt seine Ehefrau, die Schauspielerin Um Aeng-ran, einen Sohn und zwei Töchter.