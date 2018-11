Japanischer Außenminister: Südkoreanische Regierung zuständig für Kriegsentschädigung

Photo : YONHAP News

Der japanische Außenminister Taro Kono sieht die Verantwortung für die Entschädigung ehemaliger koreanischer Zwangsarbeiter japanischer Unternehmen bei der südkoreanischen Regierung.Letzte Woche hatte der Oberste Gerichtshof in Südkorea geurteilt, dass ein japanisches Unternehmen vier ehemaligen koreanischen Zwangsarbeitern eine Entschädigung zahlen müsse.Kono sagte laut einem Bericht des öffentlich-rechtlichen Rundfunks NHK am Sonntag in einer Rede am Samstag in der Präfektur Kanagawa, dass Tokio das Urteil nicht akzeptieren könne.Der Chefdiplomat habe erneut darauf hingewiesen, dass gemäß dem Abkommen von 1965 zur Normalisierung der Beziehungen vereinbart worden sei, dass Südkorea für Entschädigungen für seine Bürger verantwortlich sei.