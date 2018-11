Pompeo trifft nordkoreanischen Ansprechpartner diese Woche in New York

Photo : YONHAP News

US-Außenminister Mike Pompeo wird diese Woche in New York seinen nordkoreanischen Ansprechpartner Kim Yong-chol treffen.Den Plan teilte Pompeo in einem Interview mit Fox News am Sonntag (Ortszeit) mit.In einem anderen Interview mit CBS äußerte er, dass das Treffen Ende der Woche stattfinden werde.Das Treffen werde eine gute Gelegenheit für die Fortsetzung der Diskussionen über die Denuklearisierung bieten. Er sei nicht besorgt über Rhetorik, sagte Pompeo in Bezug auf die Drohung Nordkoreas, zur gleichzeitigen Entwicklung von Atomwaffen und der Wirtschaft zurückkehren zu können, falls die Sanktionen nicht gelockert werden.Präsident Donald Trump habe seine Position deutlich gemacht. Bis zur Erzielung des endgültigen Ziels werde es keine Lockerung der wirtschaftlichen Sanktionen geben, hieß es.Es wird erwartet, dass Pompeo und Kim, Vizevorsitzender der Arbeiterpartei, über einen Termin für einen zweiten Nordkorea-USA-Gipfel, Nordkoreas Maßnahmen zur Denuklearisierung und entsprechende Maßnahmen der USA diskutieren werden.