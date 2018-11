USA setzen Sanktionen gegen Iran wieder in Kraft

Photo : YONHAP News

Die USA setzen weitere Sanktionen gegen Iran wieder in Kraft.Die Wiedereinführung wirtschaftlicher und finanzieller Sanktionen erfolgt um 14 Uhr am Montag koreanischer Zeit. Dazu zählt ein Ölembargo.Die USA setzten zuvor am 7. August Sanktionen gegen Unternehmen und Personen in dritten Ländern in Kraft, die mit sanktionierten Körperschaften und Personen des Irans Geschäfte machen.Mit den neuen Sanktionen wird der Ölhandel mit Iran verboten. Wer dagegen verstößt, darf weder das US-amerikanische Finanzsystem nutzen noch Geschäfte mit den USA machen.Die US-Regierung wird zugleich acht Länder benennen, die von den Sanktionen ausgenommen werden. Die Aufmerksamkeit richtet sich darauf, ob auch Südkorea auf der Liste stehen wird.