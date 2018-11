First Lady zu Besuch nach Indien aufgebrochen

Photo : YONHAP News

First Lady Kim Jung-sook ist am Sonntag zu einem viertägigen Besuch nach Indien aufgebrochen.Der Besuch erfolgt auf Einladung des indischen Premierministers Narendra Modi. Kim und Modi werden am Montag (Ortszeit) in Neu-Dehli zusammenkommen. Anschließend wird Kim an einem Mittagessen teilnehmen, das von der Ehefrau von Präsident Ram Nath Kovind veranstaltet wird.Am Dienstag wird die First Lady an einer Zeremonie in Ayodhya teilnehmen, mit der der erste Spatenstich für einen Park zum Gedenken an Heo Hwang-ok gemacht wird. Heo ist die legendäre, aus Indien stammende Ehefrau von Kim Su-ro, dem Gründer des alten koreanischen Königreichs Garak. Kim wird auch der Eröffnungsfeier des Lichterfestes Diwali beiwohnen.Modi bat das südkoreanische Präsidialamt darum, eine hochrangige Delegation zu entsenden, um anlässlich der Zeremonie für den Baubeginn des Parks und des Festivals Diwali die Geschichte und Kooperation zwischen beiden Ländern zu feiern.