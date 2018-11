Parlament beginnt Haushaltsdebatte

Photo : YONHAP News

Die Nationalversammlung beginnt am Montag Beratungen über den Haushaltsplan der Regierung für das kommende Jahr.Regierung, Regierungspartei und Präsidialamt bestimmten bei ihrer Sitzung am Sonntag „fünf Budgets für das Familienglück“, darunter die Erweiterung des Kindergeldes auf weitere Nutznießer und die Erhöhung der Zuschüsse für die Beschäftigung junger Menschen. Sie beschlossen, Kräfte zu bündeln, damit diese Ausgaben in der laufenden regulären Sitzungsperiode unter allen Umständen verabschiedet werden.Das Oppositionslager kündigte an, bei Beratungen in den einzelnen ständigen Ausschüssen ab heute den Haushaltsplan gründlich unter die Lupe zu nehmen.Die Freiheitspartei Koreas sprach bezüglich des Haushaltsentwurfs von „süchtig nach Steuern“ und warf der Regierung vor, das Scheitern der von Einkünften geleiteten Wachstumspolitik nicht einzugestehen. Die Partei wolle großzügige Budgets für Nordkorea mutig kürzen.