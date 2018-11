Bürgergruppen beider Koreas halten gemeinsame Veranstaltung in Nordkorea ab

Photo : KBS News

Zwei Bürgerorganisationen beider Koreas für die Versöhnung der koreanischen Nation haben in Nordkorea eine gemeinsame Veranstaltung abgehalten.Der südkoreanische Rat für Versöhnung und Kooperation (KCRC) und sein nordkoreanisches Pendant kamen am Samstag am Berg Geumgang zu einem Treffen für die Umsetzung der Panmunjom-Erklärung und der Gemeinsamen Erklärung von Pjöngjang zusammen.Beide Seiten einigten sich darauf, im Geist beider bei den Gipfeltreffen im April und September angenommenen Erklärungen Austausch und Kooperation im privaten Bereich zu verstärken. Sie nahmen eine gemeinsame Resolution an. Darin wurde vereinbart, anlässlich des 100. Jubiläums der Unabhängigkeitsbewegung vom 1. März im kommenden Jahr ein gemeinsames Forum zur Diskussion über die Opfer der Zwangsrekrutierung zur japanischen Kolonialzeit zu veranstalten.Es war das erste Mal seit Juni 2008, dass private Organisationen beider Koreas am Berg Geumgang eine gemeinsame Veranstaltung austrugen.