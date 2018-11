Koreas beginnen gemeinsame Untersuchung an Mündung von Fluss Han

Photo : YONHAP News

Beide Koreas beginnen am Montag eine Untersuchung einer Wasserstraße, um die Mündung der Flüsse Han und Imjin an der Grenze gemeinsam zu nutzen.Das Untersuchungsteam besteht jeweils aus zehn Personen aus beiden Ländern, darunter Vertreter der Streitkräfte und der für Schifffahrt zuständigen Behörden sowie zivile Experten.Beide Koreas vereinbarten, im Zuge der Untersuchung auf provozierende Worte und Handlungen zu verzichten und keine Waffen zu tragen.Es wird erwartet, dass mit der gemeinsamen Nutzung die Mündung des Flusses Han nicht nur zu touristischen sondern auch zu wirtschaftlichen Zwecken genutzt werden kann.Beide Koreas vereinbarten in der im September unterzeichneten militärischen Übereinkunft, die Mündung der Flüsse Han und Imjin gemeinsam zu nutzen und hierfür binnen Jahresfrist eine Vor-Ort-Untersuchung durchzuführen.