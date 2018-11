Innerkoreanisches Beide Koreas diskutieren am Mittwoch über Kooperation im Gesundheitssektor

Beide Koreas führen am Mittwoch im gemeinsamen Verbindungsbüro in Kaesong Gespräche über die Kooperation im Gesundheitsbereich.



Über die entsprechende Einigung der beiden Staaten informierte der Sprecher des südkoreanischen Vereinigungsministeriums, Baek Tae-hyun, am Montag die Presse.



Die Regierung hoffe, dass bei dem Treffen Angelegenheiten von gemeinsamem Interesse hinsichtlich des Aufbaus eines gemeinsamen Reaktionssystems zur Bekämpfung von Infektionskrankheiten und der Zusammenarbeit im Gesundheits- und Medizinsektor umfangreich diskutiert würden, hieß es.



Südkoreas Vize-Gesundheitsminister Kwon Deok-cheol und der leitende Beamte des nordkoreanischen Gesundheitsministeriums Pak Myong-su werden eine jeweils dreiköpfige Delegation leiten.