Präsident Moon besucht Singapur und Papua-Neuguinea für regionale Treffen

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in besucht nächste Woche Singapur und Papua-Neuguinea, um an wichtigen regionalen Treffen teilzunehmen.Sein Sprecher Kim Eui-kyeom teilte am Montag vor der Presse mit, dass der Staatschef vom 13. bis 18. November beide Länder besuchen werde.Moon wird zuerst vom 13. bis 16. November Singapur besuchen und verschiedenen Gipfeltreffen verbunden mit dem südostasiatischen Staatenbund ASEAN beiwohnen. Dazu zählen ein Gipfel zwischen Südkorea und ASEAN sowie der ASEAN plus Drei-Gipfel.Dabei werde Moon die Neue Südpolitik seiner Regierung erläutern und den Willen Südkoreas für die Kooperation betonen, um den Handel und Investitionen in der Region zu erweitern, die Konnektivität zu verbessern und die Ostasiatische Gemeinschaft zu entwickeln, hieß es.Im Anschluss wird Moon nach Papua-Neuguinea weiterreisen, um am 17. und 18. November am Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) teilzunehmen. Moon werde Seouls Vision eines innovativen Staates ohne Ausgrenzung präsentieren, hieß es.