Hyundai will in Nordkorea 20. Jubiläum des Beginns von Geumgang-Touren feiern

Photo : YONHAP News

Die Unternehmensgruppe Hyundai will gemeinsam mit Nordkorea eine Zeremonie zum 20. Jubiläum des Starts der innerkoreanischen Touren zum Berg Geumgang veranstalten.Hyundai hat vor, die Feierlichkeiten am 18. und 19. November am Berg Geumgang gemeinsam mit dem nordkoreanischen Komitee für Frieden in Asien und Pazifik abzuhalten. Am 18. November 1998 fuhr ein südkoreanisches Schiff mit Touristen an Bord erstmals los und traf am folgenden Tag am nordkoreanischen Hafen von Kosong nahe dem Berggebiet ein.An der Zeremonie werden über 180 Personen teilnehmen, darunter 30 Manager und Mitarbeiter der Hyundai Group einschließlich deren Chefin Hyun Jeong-eun und 80 nordkoreanische Vertreter.Hyun drückte die Hoffnung aus, dass anlässlich der Veranstaltung zügig Bedingungen für eine Wiederaufnahme der innerkoreanischen Tourprogramme geschaffen werden.Bis zur Einstellung des Tourprojekts im Juli 2008 besuchten laut der Hyundai-Gruppe etwa 1,95 Millionen in- und ausländische Touristen die nordkoreanische Bergregion an der Ostküste.