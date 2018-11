Regierung will nächstes Jahr Dreijahresplan für inklusive Gesellschaft verabschieden

Photo : YONHAP News

Die Regierung will nächstes Jahr einen Dreijahresplan für eine inklusive Gesellschaft verabschieden.Ministerpräsident Lee Nak-yon veröffentlichte am Montag bei der Sitzung des Haushaltsausschusses einige Details des vorläufigen Plans.Die Regierung von Moon Jae-in hatte im September ihre Initiative für eine inklusive Gesellschaft vorgestellt. Der Staat will damit mehr Verantwortung für das Leben jedes Bürgers übernehmen.Nach Angaben des Premiers befinde sich die Regierung noch in der Anfangsphase und wolle bis Ende des Jahres Berichte der Ministerien zusammenstellen lassen. Ein endgültiger Entwurf solle Anfang des kommenden Jahres vorgestellt werden.