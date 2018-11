Nordkoreas Machthaber trifft Kubas Präsident

Photo : KBS News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un ist mit Kubas Präsident Miguel Diaz-Canel zusammengekommen.Der neue Präsident des Staatsrates Kubas traf am Sonntag zu seinem Antrittsbesuch in Pjöngjang ein. Er und seine Gattin wurden am Flughafen von Kim und seiner Gattin empfangen.Beim Spitzentreffen im Gästehaus Baekhwawon betonten beide Staatschefs die traditionellen Freundschaftsbeziehungen zwischen beiden Ländern und versprachen einander die Solidarität in der Weltgemeinschaft.Beobachter meinen, dass sich Nordkorea durch die Verstärkung der Solidarität mit China, Russland und nun mit Kuba bei Verhandlungen mit den USA eine internationale Unterstützung sichern will.