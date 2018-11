Südkorea erzielt 79. Monat in Folge Leistungsbilanzplus

Photo : YONHAP News

Südkorea hat im September den 79. Monat in Folge ein Leistungsbilanzplus erzielt.Nach vorläufigen Daten der Koreanischen Zentralbank betrug der Leistungsbilanzüberschuss im Vormonat 10,83 Milliarden Dollar.Damit wurde erstmals in diesem Jahr die Marke von zehn Milliarden Dollar übertroffen. Es war außerdem das beste Ergebnis seit September des Vorjahres, als 12,29 Milliarden Dollar erreicht worden waren.Zu dem Anstieg hatte vor allem die Warenbilanz beigetragen, in der ein Überschuss von 13,24 Milliarden Dollar registriert wurde.In der Dienstleistungsbilanz wurden erneut rote Zahlen geschrieben. Das Defizit betrug 2,52 Milliarden Dollar. In der Reisebilanz betrug das Minus 1,13 Milliarden Dollar, das entsprach rund der Hälfte des Defizits in der Dienstleistungsbilanz.