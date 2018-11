Moon erwartet Fortschritte bei Denuklearisierung durch zweiten Nordkorea-USA-Gpfel

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in erwartet, dass durch den zweiten Gipfel zwischen Nordkorea und den USA epochemachende Fortschritte bei der Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel erzielt werden.Die entsprechende Äußerung machte er beim Treffen mit dem scheidenden Kommandeur der US-Streitkräfte in Südkorea, Vincent Brooks, und weiteren US-Kommandeuren am Montag am Präsidentensitz in Seoul.Moon wies darauf hin, dass Nordkorea seit vergangenem November keine Provokationen mit Atomwaffen und Raketen mehr verübt und mehrere praktische Maßnahmen zur Denuklearisierung unternommen habe.Der Staatschef sagte weiter, dass das südkoreanisch-US-amerikanische Bündnis zwar mitten im Krieg in Blut geschmiedet worden sei, jedoch nicht dabei gestoppt habe. Es entwickele sich zu einer großartigen Allianz, die Frieden auf der koreanischen Halbinsel schaffe und Frieden und Stabilität in Nordostasien fördere.Brooks verlässt Südkorea nach seiner zweieinhalbjährigen Amtszeit am Donnerstag.