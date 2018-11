First Lady trifft indischen Premierminister

Photo : YONHAP News

First Lady Kim Jung-sook hat sich in Neu Delhi mit dem indischen Premierminister Narendra Modi getroffen.Modi twitterte im Anschluss an das Treffen am Montag, er habe ein großartiges Treffen mit Kim gehabt. Sie hätten fruchtbare Diskussionen über Wege zur Vertiefung der bilateralen Kooperation zwischen beiden Ländern geführt.Kim sagte, die Entscheidung, ohne ihren Gatten, Präsident Moon Jae-in, nach Indien zu reisen, sei nicht leicht gewesen. Der Premierminister habe sie eingeladen und die Behörden angewiesen, sich sorgfältig um sie zu kümmern, was ihr sehr geholfen habe.Kim traf am Sonntag in Indien ein, Kulturminister Do Jong-hwan begleitet sie. Am Dienstag wird die First Lady in Ayodhya am Lichterfest Diwali und der Zeremonie für den Baubeginn eines Parks zum Gedenken an Heo Hwang-ok, die aus Indien stammende Ehefrau des Gründers des alten koreanischen Königreichs Garak, teilnehmen.